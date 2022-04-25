Москва, 25 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Субсидии на строительство и переоснащение хранилищ и меры по поддержанию рентабельности производства овощей должны обеспечить всё необходимое для борщевого набора по доступным ценам. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Рассчитываем, что принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам», — заявил Мишустин.

«В том числе — всё необходимое для так называемого борщевого набора, куда входят наиболее востребованные покупателями овощи», — указал он.