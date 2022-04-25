Донецк, , 11:31 — REGNUM Украинская армия несёт критические потери в живой силе. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

При этом, подчеркнул он, у Киева нет возможности их восполнить.

«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», — сказал в беседе с РИА Новости Авидзба.

Он также сообщил о неких бригадах ВСУ, которые можно было бы сопоставить с ВС России, но «они ротировались, их сняли».

«Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, ещё что-то. Но это всё равно вернётся уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», — добавил командир батальона.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Минобороны РФ опубликовало новый список потерь нацгвардии Украины в ходе российской военной спецоперации. В списке — 27 убитых и 96 получивших ранения, а также 16 плененных, 107 дезертиров.

Читайте также: В ДНР сообщили о «снарядном голоде» в украинских войсках

Напомним, всего, по данным Минобороны, с начала специальной военной операции безвозвратные потери украинской стороны превысили 23 тысячи человек. Это украинские военные, нацгвардия и прибывшие иностранные наёмники. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе российской военной спецоперации потеряли до 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными.

Также по теме: У Европы заканчивается оружие для Украины, заявили в ДНР

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров