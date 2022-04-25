Иркутск, , 11:31 — REGNUM Бесплатное тестирование на коронавирус будет организовано в Иркутске в мобильных медицинских пунктах 6–9 мая, сообщает телеграм-канал правительства Приангарья.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

«При проведении праздничных мероприятий важно также уделить внимание мерам профилактики ковида. Мы ожидаем среди участников большое количество жителей старшего поколения, которые входят в группу риска. Поэтому принято решение организовать для них возможность тестирования в Иркутске, так как традиционно самые массовые мероприятия проходят в областном центре»,— сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске после двухлетнего перерыва 9 мая пройдет «Бессмертный полк», правда, чтобы принять в нем участие, придётся приобрести защитную маску.

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