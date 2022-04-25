Жителей Приангарья бесплатно протестируют на коронавирус в праздники
Иркутск, 25 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Бесплатное тестирование на коронавирус будет организовано в Иркутске в мобильных медицинских пунктах 6–9 мая, сообщает телеграм-канал правительства Приангарья.
«При проведении праздничных мероприятий важно также уделить внимание мерам профилактики ковида. Мы ожидаем среди участников большое количество жителей старшего поколения, которые входят в группу риска. Поэтому принято решение организовать для них возможность тестирования в Иркутске, так как традиционно самые массовые мероприятия проходят в областном центре»,— сказал Игорь Кобзев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске после двухлетнего перерыва 9 мая пройдет «Бессмертный полк», правда, чтобы принять в нем участие, придётся приобрести защитную маску.
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