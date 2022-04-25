Солигалич, Костромская область, , 11:33 — REGNUM В реках Костромской области начал снижаться уровень воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Подтопленная дорога в Судиславском районе ГУ МЧС по Костромской области

На данный момент отрезанными от «большой земли» остаются 5 населённых пунктов, в которых проживают 94 человека. Речь идёт о деревнях Дятлово, Меледино, Федьково, Горбово в Солигаличском районе, а также деревне Панкратово Чухломского района. В этих местах разлившиеся реки Кострома и Вига подтопили низководные мосты.

Напомним, 19 апреля в оперативной сводке подтопленным значился участок дороги, соединяющий деревни Дудкино, Поповское и Борок Судиславского района на 6 жителей с «большой землёй». Сейчас дорога доступна для пешеходов и автомобилистов.

Пик весеннего половодья в этом году пройдет до 5 мая, при развитии худшего сценария подтопленными могут оказаться 1273 жилых дома в Костромском, Солигаличском, Судиславском и Чухломском районах. В 2021 году паводок затронул 123 участка в трёх районах.

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