Тверь, 25 апреля 2022, 11:29 — REGNUM Пять человек из 17 погибших при пожаре в центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери опознаны по данным на утро 25 апреля. Об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе правительства региона.
В настоящее время на месте пожара продолжаются работы по разбору завалов, в них задействованы 75 человек, используется девять единиц техники. Специалистами проводится обследование внутренних помещений.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ произошёл около 11:00 21 апреля, потушить возгорание удалось лишь к утру следующего дня. Возбуждено уголовное дело. Погибли 17 человек, более 20 оказались в больницах. По данным медиков, в состоянии пострадавших наблюдается положительная динамика.
Читайте ранее в этом сюжете: Состояние пострадавших при пожаре в тверском НИИ улучшается — медики