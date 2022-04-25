Тверь, , 11:29 — REGNUM Пять человек из 17 погибших при пожаре в центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери опознаны по данным на утро 25 апреля. Об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пожар в оборонном НИИ в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на месте пожара продолжаются работы по разбору завалов, в них задействованы 75 человек, используется девять единиц техники. Специалистами проводится обследование внутренних помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ произошёл около 11:00 21 апреля, потушить возгорание удалось лишь к утру следующего дня. Возбуждено уголовное дело. Погибли 17 человек, более 20 оказались в больницах. По данным медиков, в состоянии пострадавших наблюдается положительная динамика.

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