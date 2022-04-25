Донецк, 25 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике из РСЗО «Град», сообщает 25 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:00 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка – н. п. Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.