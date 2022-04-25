Донецк, 25 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь из установки «Град» в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 11:00 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Боевики использовали установку «Град», выпустив четыре ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка.