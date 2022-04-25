Москва, , 11:27 — REGNUM С 2023 года в России повысится уровень возмещения затрат на модернизацию и строительства хранилищ для овощей. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. Цены на материалы и оборудование выросли, что осложняет завершение работы в срок, поэтому мы повысим уровень возмещения их затрат на эти цели до 25% фактической стоимости», — заявил Мишустин.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство повысит рентабельность производства овощей в России