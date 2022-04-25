Москва, 25 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. С 2023 года в России повысится уровень возмещения затрат на модернизацию и строительства хранилищ для овощей. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. Цены на материалы и оборудование выросли, что осложняет завершение работы в срок, поэтому мы повысим уровень возмещения их затрат на эти цели до 25% фактической стоимости», — заявил Мишустин.