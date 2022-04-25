Москва, 25 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. После начала торгов на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару и евро немного вырос. Это 25 апреля следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По данным на 11:05 мск курс рубля к доллару составлял 73,28 рубля, снизившись в ходе торгов на 2,17 рубля.

Также, по данным на 11:01 мск, за евро давали 77,62 рубля, что есть снижение на 2,53 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центральный банк России с сегодняшнего дня, 25 апреля, изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют.