Уфа, , 11:48 — REGNUM Обеспеченность хозяйств в Башкирии семенами по зернобобовым, зерновым и крупяным культурам на яровой сев достигла 96%. Об этом 25 апреля сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства республики Рамил Нуриахметов на совещании правительства Башкирии в центре управления регионом.

Полевые работы Admoblkaluga.ru

По словам чиновника, в регионе также выросла обеспеченность семенами культур, зависимых от импорта. Так, по сахарной свекле обеспеченность семенами составляет 92%, кукурузе – 87%, по рапсу и подсолнечнику – 95%. Семенами картофеля и сои хозяйства регионе обеспечены в полном объеме.

Нуриахметов также сообщил, что в Башкирии начаты полевые работы в 44 районах, а в 15 районах уже начали сеять ранние зерновые культуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на предоставление грантов «Агростартап» выделено 125,4 млн рублей.