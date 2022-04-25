Белогорск, Амурская область, 25 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В амурском городе Белогорск накануне парада Победы состоялось шествие военнослужащих. В нём участвовали войска Восточного военного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе министерства обороны РФ.

Правительство Забайкалья День Победы

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Первая репетиция проходила на площади 30-летия Победы. В шествии участвовали роты барабанщиков и почётного караула, оркестр, знамённая группа, парадные расчеты мотострелков, артиллеристы, связисты, соединения противовоздушной обороны, специалистов радиационной, химической и биологической защиты, а также батальон военнослужащих женщин, рота российского движения школьников «Юнармия» и кадетские классы общеобразовательных учреждений региона.

«В тренировках принимает участие порядка 1000 человек. Кроме этого, военнослужащие проводят подготовку более чем 30 образцов вооружения и военной техники, задействованной в военном параде», — подчеркнули в министерстве обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Каспийской флотилии, базирующейся в городе Каспийске (Дагестан), приступили к подготовке военной техники береговых подразделений к параду Победы, который состоятся 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На подготавливаемых к параду боевых машинах проведут комплексную мойку, очистку лакокрасочного покрытия и нанесение нового слоя краски.