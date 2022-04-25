Чита, 25 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Власти Забайкалья известили о необходимости активизировать работу по приобретению жилья пострадавшим в паводках 2021 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего утрачены и повреждены – 2 444 помещения, из них 1148 это утраченное и аварийное жилье, в 1296 домах и квартирах нужно провести капитальный ремонт.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поставил задачу руководителям муниципалитетов усилить работу с гражданами для скорейшего использования выделенных им средств.

«Есть ряд районов с большим количеством пострадавших, но при этом с хорошим исполнением, а есть муниципалитеты, где мало пострадавших, но ничего не предпринимается для освоения средств. Самый низкий показатель по освоению средств в Сретенском районе. Там пять пострадавших, но работы выполнены на 20 процентов. При этом в Шилкинском районе, где 355 пострадавших уже 73 процента исполнения. Прошу обратить на это внимание и все исправить», — сказал Александр Осипов.

По словам зампреда регионального правительства Вадима Петрова, который курирует сферу строительства, на 25 апреля текущего года воспользовались выплатой 855 семей на сумму 1 млрд 129 млн рублей, 277 семей на сумму 975,2 млн рублей приобрели жилые помещения, 41 семья сняли 30% со счетов для строительства индивидуального жилого дома на сумму, а также 95 семей выбрали приобретение квартир в многоквартирных домах через механизм договора долевого участия.

«Для оказания помощи гражданам в приобретении и строительстве жилья специалисты минстроя края совместно с риелторами из Читы провели встречи в Чернышевске и в Шилке. Также во встречах участвовал застройщик по индивидуальному жилищному строительству, который согласен строить под выкуп. Ежедневно оказываются консультации гражданам, работает горячая линия, на которую поступает около 30 звонков в день», — сказал Вадим Петров.

Губернатор еще раз подчеркнул, что нужно быстрее использовать средства на приобретение и строительство жилья

«Все в районах должны понимать, что время работает против нас», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне–июле 2021 года пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры

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