Ярославль, 25 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Николай Александрычев предложил выдавать денежные сертификаты на покупку квартиры для сирот, которые стоят в очереди на жильё. Об этом он заявил на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Duma.yar.ru Николай Александрычев

Сейчас сироты получают квартиры, купленные органами власти. Однако в Ярославской области власти не могут закупить нужное количество квартир, и деньги регулярно возвращаются в бюджет. Часть жилья просто не востребована сиротами.

«Сегодня в ряде наших муниципальных образований стоят дома. Полностью построенные. В которых дети не живут. Они там прописаны, но они уехали все в Ярославль, здесь где-то нашли жильё в общежитиях, где-то его снимают. Понимаете, да? Мы деньги тратим. К сожалению, мы часть этих денег возвращаем в бюджет федеральный наш. Это никуда не годится. В ряде регионов ушли на сертификаты. Вручают ребятам. Так, может быть? Только должен быть чёткий контроль, чтобы их не обдурили, не обманули. Это правильно. Тогда они сами найдут возможность, где купить это жильё. В Ярославле или в Рыбинске. Или может другом городе. Какой смысл сейчас в Любиме стоит дом и никто в нём не живёт? А он разрушится просто. Надо думать об этом», — заявил депутат.

Поддержал его и присутствующий на заседании думы омбудсмен Сергей Бабуркин, отметивший, что за 2021 год всего было 111 судебных решений по предоставлению жилья для сирот, однако исполнены были только чуть больше половины. По словам уполномоченного «система сама создаёт барьеры» из-за того, что выдача жилья привязана к месту постоянной регистрации человека.

Ранее о проблеме говорил и детский омбудсмен Михаил Крупин. Сейчас в очереди на жильё в регионе 2,5 тысячи сирот. При этом у 1 тысячи 826 человек уже нарушено конституционное право. А за весь 2021 год сиротам в Ярославской области предоставили всего 97 квартир.