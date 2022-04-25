Таганрог, Ростовская область, , 11:23 — REGNUM В акватории Таганрогского залива Азовского моря задержаны браконьеры с уловом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 25 апреля.

Ловля корюшки на реке Сясь Дарья Драй © ИА REGNUM

Трое мужчин незаконно добыли более 600 особей сельди, пиленгаса, карася, камбалы-калкана. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 400 тыс. рублей. Ловля велась с лодки, принадлежащей одной из рыболовецких артелей. К ответственности за нарушение правил рыболовства могут привлечь и руководителя предприятия.

В отношении злоумышленников возбуждено три административных дела – о нарушении требований, регламентирующих деятельность во внутренних морских водах или условий лицензии, и правил пограничного режима в российской части Азовского моря, а также об управлении автомобилем без водительского удостоверения.