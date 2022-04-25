Донецк, 25 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики уничтожили за сутки более 50 украинских боевиков, заявили 25 апреля в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30, один танк и две БМП. Захвачены одна БМП, два бронетранспортёра, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что, по информации, полученной от жителей города Краматорск, «стало известно об убийстве украинскими националистами пожилой семейной пары, проживающей в частном доме по ул. Центральная, к которым боевики вломились с целью разграбления имущества».