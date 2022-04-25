Стокгольм, 25 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Вечером 24 апреля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поздравила Эммануэля Макрона с его переизбранием на пост президента Франции. Об этом сообщило новостное агентство TT.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Мои теплые поздравления президенту Эммануэлю Макрону. Давайте продолжим наше тесное сотрудничество», — написала Андерссон у себя в социальных сетях.

Лидер «Зеленых» Пер Болунд, лидер «Либералов» Йохан Персон и лидер «Центристов» Анни Лёф также присоединились к поздравлениям.

Лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») написал у себя в соцсетях, что на выборах во Франции 24 апреля победил интернационалист и европеец.

«И это прекрасно. Поздравляю Эммануэля Макрона», — написал Кристерссон.