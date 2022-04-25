Донецк, , 11:23 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка с применением артиллерийских орудий. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 10:13 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Новотошковское полностью освобождён силами Луганской Народной Республики.