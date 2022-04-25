Москва, 25 апреля 2022, 11:22 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил трёхкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации хоккея России с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Владислав Третьяк
Владислав Третьяк
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что после завершения столь успешной карьеры Третьяк занят важной общественной, законотворческой деятельностью.

«Вы кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших соревнованиях навсегда вписаны в историю мирового спорта»,  — отметил Путин и пожелал Третьяку здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Третьяк заявлял, что Олимпийские игры трудно выиграть только с одним забитым голом.

Читайте подробнее: Третьяк: мужская сборная России по хоккею играла на Олимпиаде с характером