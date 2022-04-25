Москва, 25 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил трёхкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации хоккея России с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

Президент подчеркнул, что после завершения столь успешной карьеры Третьяк занят важной общественной, законотворческой деятельностью.

«Вы кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших соревнованиях навсегда вписаны в историю мирового спорта», — отметил Путин и пожелал Третьяку здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Третьяк заявлял, что Олимпийские игры трудно выиграть только с одним забитым голом.

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