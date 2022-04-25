Петропавловск-Камчатский, , 11:22 — REGNUM Прибывшие на Камчатку из Донбасса дети смогут отдохнуть в загородных лагерях. Обеспечить беженцев бесплатными путёвками распорядился губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Детский отдых Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Читайте также: На Камчатку приехали более 60 беженцев из Донбасса

«Прошу взять на контроль, чтобы всем детям из Донбасса была предоставлена возможность прохождения оздоровления в наших детских лагерях. Это необходимо в связи с тяжёлой ситуацией, в которой ребята находились последние годы, долгим путём на Камчатку и вызовами для здоровья, которые могут возникнуть», — распорядился Солодов.

На Камчатку прибыли из Луганской и Донецкой Народных Республик уже 11 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку приехали 64 беженца из ЛНР и ДНР. Во вторник, 26 апреля, ожидается прибытие ещё 10 человек.