Москва, 25 апреля 2022, 11:21 — REGNUM Правительство откорректирует правила предоставления субсидий регионам в сфере сельского хозяйства. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Иван Шилов, ИА REGNUM

«Рентабельность производства овощей ниже других культур. Чтобы помочь агробизнесу, правительство корректирует правила предоставления субсидий регионам. Работа будет идти в рамках государственной программы по сельскому хозяйству. На поддержку государственную может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств», — заявил Мишустин.

«Частично компенсировать свои расходы за счёт субсидий можно будет тем из них, кто внедряет агротехнологии как в открытом грунте, так и теплицах», — указал он.

По его словам, обновлённые правила начнут действовать с 2023 года, так что у сельхозпроизводителей будет время подготовиться к ним.