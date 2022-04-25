Москва, , 11:21 — REGNUM Правительство откорректирует правила предоставления субсидий регионам в сфере сельского хозяйства. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Рентабельность производства овощей ниже других культур. Чтобы помочь агробизнесу, правительство корректирует правила предоставления субсидий регионам. Работа будет идти в рамках государственной программы по сельскому хозяйству. На поддержку государственную может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств», — заявил Мишустин.

«Частично компенсировать свои расходы за счёт субсидий можно будет тем из них, кто внедряет агротехнологии как в открытом грунте, так и теплицах», — указал он.

По его словам, обновлённые правила начнут действовать с 2023 года, так что у сельхозпроизводителей будет время подготовиться к ним.