Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции полагает, что в мае эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится из-за очередной волны распространения коронавируса, что приведет к увеличению уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом 24 апреля сообщила новостная служба TT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время каждый день в Швеции госпитализируют чуть более 25 пациентов с COVID-19, но, согласно новым подсчетам Агентства общественного здравоохранения, в середине мая их число увеличится более чем вдвое.

Согласно обновленному сценарию ведомства, который рассчитан на период с 20 апреля по 20 июля, ожидается, что уровень госпитализации ковид-пациентов составит 60 человек в сутки. Такое увеличение связано с распространением подштамма «Омикрона» BA.2.

Однако, в сценарии ведомства говорится, что после мая число зараженных коронавирусом и количество госпитализированных снова придут в норму.