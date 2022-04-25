Кемерово, 25 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 апреля, на лечении находятся 1706 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что по данным на 24 апреля на лечении оставались 1708 пациентов с коронавирусом.

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За прошедшие сутки было выявлено 109 новых носителей коронавируса, столько же были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 161 117 случаев заражения коронавирусом, 157 109 человек выздоровели, 2302 пациента скончались.