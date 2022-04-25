Стокгольм, 25 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Оборонная политика, которую на протяжении последних 30 лет проводили различные правительства Швеции, вызывает серьезные сомнения у Сверкера Йоранссона, бывшего главнокомандующего вооруженными силами, который прославился своим давним скандальным заявлением. Об этом 25 апреля сообщил телеканал SVT.

U.S. Army Шведский солдат

В конце 2012 года Сверкер Йоранссон заявил, что Швеция продержится только неделю в случае нападения.

«Я ни о чем не жалею. Это был сознательный выбор. В конечном счете шведы должны знать, какая у нас оборонная подушка безопасности и я предпочел им об этом рассказать», — признался Йоранссон.

«Как, по вашему мнению, осуществлялась оборонная политика за последние 30 лет?» — спросила ведущая.

«Я не думаю, что мы как страна получили бы оценку «удовлетворительно», — признался бывший главком ВС Швеции.