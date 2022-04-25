Анкара, , 11:19 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

Ретно Марсуди высоко оценила роль Турции в продвижении мирных переговоров и подтвердила важность немедленного прекращения огня и поощрения мирных средств для достижения разрешения конфликта вокруг Украины.

По словам главы МИД Индонезии, ситуация оказала значительное влияние не только на человечество, но и на мировую продовольственную и энергетическую стабильность и безопасность. Поэтому «все страны обязаны внести свой вклад в создание благоприятных условий для немедленного установления мира».

«Ожидается, что мир будет достигнут за столом переговоров», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД Индонезии и Турции обсудили различные двусторонние и глобальные вопросы, такие как экономическое сотрудничество и сотрудничество в области здравоохранения, ситуацию на Украине, G20, Палестину.

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