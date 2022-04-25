Севастополь, 25 апреля 2022, 11:18 — REGNUM Марафон «Наследники города-героя» стартовал в Севастополе — он открылся линейками во всех городских школах 25 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Глава города рассказал, что зачитал ученикам гимназии ответ одного из участников специальной операции на письмо школьника.
Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь стал одним из первых российских городов, где в школах ввели традицию проведения еженедельной линейки с поднятием флага России и исполнением государственного гимна.