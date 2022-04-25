Севастополь, 25 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Марафон «Наследники города-героя» стартовал в Севастополе — он открылся линейками во всех городских школах 25 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В преддверии 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в школах будут проходить различные патриотические мероприятия. Я сегодня съездил в гимназию № 1», — написал Развожаев.

Глава города рассказал, что зачитал ученикам гимназии ответ одного из участников специальной операции на письмо школьника.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь стал одним из первых российских городов, где в школах ввели традицию проведения еженедельной линейки с поднятием флага России и исполнением государственного гимна.