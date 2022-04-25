Токио, , 11:18 — REGNUM Представители делегации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, находящиеся в Токио, встретились 25 апреля с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Об этом сообщает Yonhap News.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Согласно опубликованным данным, стороны согласились с необходимостью укрепления двустороннего сотрудничества, а также договорились решить всё интересующие вопросы посредством диалога.

Известно, что южнокорейская делегация прибыла в Токио накануне.

Сообщается, что в ходе встречи не обсуждался вопрос принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны.

Напомним, что в ходе зарубежной поездки представители Южной Кореи также встретятся с бывшими премьер-министрами Японии Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугой, а также нынешним премьер-министром Фумио Кисидой.

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