Канберра, , 11:19 — REGNUM 24 апреля гостем телеканала Sky News стал министр обороны Австралии Питер Даттон, которого попросили прокомментировать скандал в Лейбористской партии, связанный с поездкой заместителя лидера лейбористов Ричарда Марлза в Пекин и скрытым им фактом получения иностранного финансирования. По словам Даттона, он «никогда бы не стал выступать с речью», если бы его поездка была организовано правительством Китая.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это показывает культуру в рядах Лейбористской партии. Они не обеспечат безопасность нашей страны … Ричард Марлз и Энтони Альбаниз на этой неделе демонстрировали свою наивность, свою неготовность обеспечить безопасность нашей страны в будущем», — заявил министр Даттон.

«Они поддерживают Китай, а не Соединенные Штаты, что является просто шокирующей ошибкой», — добавил Даттон.

Напомним, что тема Китая является одной из основных пунктов на федеральных выборах Австралии 2022 года.