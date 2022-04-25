Красноярск, 25 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. За минувшие выходные (23-24 апреля) в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар на площади 19,5 га. Как сообщили ИА REGNUM 25 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства, очаг возгорания действовал в Ермаковском районе.

Alh-rb.ru Лесной пожар

В тушении принимали участие 24 человека. Было задействовано четыре единицы техники. Причиной возгорания могли стать действия местного населения.

По состоянию на 11:00 (местное время) 25 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде муниципалитетов региона действует особый противопожарный режим.

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