Улан-Удэ, , 11:16 — REGNUM Военнослужащие армии, дислоцированной в Бурятии, одержали победу в окружном этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок». Соревнования проходили на полигоне «Дивизионный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Конкурс АрМИ-2022 «Тактический стрелок» Восточный военный округ

В конкурсе принимали участие более 100 стрелков соединений, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областей и Бурятии. В числе участников были также военнослужащие-женщины.

«Конкурсанты состязались в решении огневых задач в различных условиях боя, на специально подготовленных участках стрельбища, имитирующих бой в городе. Упражнения выполнялись при жестком лимите времени», — отметили в ВВО.

Участники вели огонь из автомата АК-12, пистолетов Ярыгина и Макарова по ростовым и грудным мишеням из различных положений. При этом военнослужащие были в индивидуальных средствах бронезащиты и противогазах.

В результате среди мужских команд лучшими стали военнослужащие из Бурятии, второе место заняли представители окружного учебного центра, дислоцированного в Хабаровском крае, третьими — военнослужащие из Забайкалья. Среди женщин победу также одержала сборная команда из армии, дислоцированной в Бурятии.