Москва, , 11:16 — REGNUM По итогам 2021 года Россия приблизилась к целевым показателям по самообеспеченности картофелем. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отечественный агропром действительно наращивает объёмы производства. По итогам прошлого года, картофелем, выращенным в России, уже обеспечены более чем на 90%, что близко к достижению показателей доктрины продовольственной безопасности», — заявил Мишустин.

Он отметил, что ранее было подписано ещё одно постановление, которое должно стимулировать увеличение производства картофеля и других овощей.

«Недавно на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса президент обращал внимание на то, что продовольственная самодостаточность является нашим конкурентным преимуществом, и оно должно работать в интересах наших граждан», — напомнил премьер-министр.