Хабаровск, , 11:24 — REGNUM На севере Хабаровского края 27 апреля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий — будет снегопад и сильный ветер до 22 м/с. Также осадки пройдут в южных и на востоке центральных районов. Могут возникнуть ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения и ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия.

«Населению в период прохождения циклона рекомендуется воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание родители должны уделить безопасности детей», — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Циклон будет действовать до 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля на территории Камчатки действовал охотоморский циклон, который принес в край осадки и ветер.