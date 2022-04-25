Вашингтон, 25 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может прибрести соцсеть Twitter до конца текущего месяца. Об этом 25 апреля сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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По информации последних, 24 апреля представители Twitter и Маска провели встречу для обсуждения предложения основателя компании SpaceX, в ходе которой они добились существенных подвижек в этом вопросе.

При этом ранее компания Twitter пересмотрела свое отрицательное отношение к предложению Маска о ее поглощении после того, как стало известно о планах бизнесмена привлечь финансирование для этой сделки в размере $46,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что Илон Маск с состоянием, которое оценивается в $219 млрд, возглавил рейтинг самых богатых людей мира.