Дарвин, Австралия, , 11:17 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 25 апреля в ходе посещения Дарвина выступил на церемонии и почтил память жертв Первой мировой войны. Встретиться с лидером оппозиции Энтони Альбанизом лично ему не удалось, однако Моррисон использовал момент, чтобы примириться с заместителем Альбаниза Ричардом Марлзом, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон посетил американскую военную базу Pacom.mil

Напомним, что сейчас лидер Лейбористкой партии Австралии и главный соперник Скотта Моррисона на этих федеральных выборах Энтони Альбаниз вынужденно находится у себя дома на карантине, поскольку на прошлой неделе у него был выявлен COVID-19.

В тот же день, как пришли известия о болезни Альбаниза премьер-министр Моррисон пожелал ему скорейшего выздоровления, но тут же набросился на его заместителя по партии Ричарда Марлза, которого обвинив в «мягкотелости» по отношению к Китаю.

В ходе мемориального мероприятия в Дарвине Моррисон подошел к Марлзу и на камеры примирился с ним, пожав политику руку.