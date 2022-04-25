Москва, , 11:15 — REGNUM Эммануэль Макрон ожидаемо выиграл выборы президента Франции. На пять лет он станет одним из тяжеловесов в Европе, как это странно не прозвучит, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство ФРГ коалиционное (трех партийное), что делает фигуру канцлера Олафа Шольца слабой. Так что Макрон становится еще и потенциальным лидером Европы.

От него, в частности, будет зависеть — как быстро разрешится конфликт на Украине, как будет выглядеть миграционная политика, энергетическая политика и какое влияние будет оказывать США на события в ЕС.

Правда на внутренней политической арене у него не будет легкой жизни. Выборы в Национальное собрание страны пройдут в два тура уже 12 и 19 июня. Будут избирать 577 депутатов Национального собрания Франции, нижней палаты французского парламента.

В 2017 году партия президента Макрона «Вперёд, Республика!» и ее спойлеры оформили большинство в Национальном собрании — 308 депутатов. Депутаты избираются только по мажоритарной системе, а не по партийным спискам.

И когда Марин Ле Пен сказала, что она проиграла, но в итоге победила - это связано именно с борьбой за места в парламенте. Макрону будет непросто собрать опять большинство. Его итоговый результат в 58,5% во втором туре и 27% в первом - это слабая поддержка его кандидатам.

Экономическая ситуация во Франции не стабильная, как и во всей Европе впрочем. Так что он обречен в ближайшие два месяца «продавать» избирателям внешнеполитическую повестку, чтобы дать возможность сказать своим кандидатам «что причина не в нас, а во вне, вот погасим пожар на Украине и внутри всё поправится», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции победу на президентских выборах одержал Эмманюэль Макрон.

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