Брянск, 25 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки в ковид-госпитали направлены 14 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением ещё 80 человек.

Тест на коронавирус

С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 160 833 жителей. Выздоровели 156 253 человека, скончались от осложнений 3 957 пациентов, в том числе пять летальных исходов зарегистрированы за минувшие сутки.

Лаборатории региона выполнили 1 792 667 исследований на коронавирус.