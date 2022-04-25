Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Проведение репетиций и торжественного парада в День Победы ограничат движение на дорогах Санкт-Петербурга. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение Невского проспекта к Дню Победы

Так, в ближайшее время, 28 апреля с 14:00 до 18:30, прекратится движение по набережной реки Мойки от Невского пр. до Певческого моста, по Миллионной улице, по проезду вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади. Движение также будет прекращено по набережной Зимней канавки, по Дворцовой набережной и по Дворцовому проезду. На машине нельзя будет проехать и по Адмиралтейскому проспекту, от Гороховой улицы до Невского проспекта, по Адмиралтейской набережной и по Невскому проспекту, от Садовой улицы до Дворцового проезда. По этим же адресам нельзя будет проехать 5 мая с 14.00 до 18.30 и 7 мая с 7.00 до 12.30.

Накануне Дня Победы, 8 мая, с 15:00 и непосредственно до 12:30 9 мая прекратится движение по набережной реки Мойки, от Невского проспекта до Певческого моста, по Миллионной улице. Будет перекрыт проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади, на набережной Зимней канавке и на Дворцовой набережной.

Также с 8 мая с 15:00 до 16:30 и в День победы с 9:00 до 12:30 транспортные средства не смогут передвигаться по Дворцовому проезду, по Адмиралтейскому проспекту, от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также по Адмиралтейской набережной, по Невскому проспекту, от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Стоит отметить, что с начала суток 26 апреля и вплоть до 12:30 9 мая в Петербурге транспортные средства не смогу остановиться на набережной реки Мойки, от Невского проспекта до певческого Моста, на проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице, от Дворцовой площади до Мраморного переулка.

Напомним, что в Петербурге в этом году впервые в период пандемии решили очно провести акцию «Бессмертный полк». Традиционно шествие проходит на Невском проспекте.