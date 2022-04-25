Чита, , 11:14 — REGNUM В Забайкалье заболеваемость коронавирусом за неделю (18-24 апреля 2022 года) снизилась на 20,7%. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова исполняющей обязанности начальника Управления Роспотребнадзора региона Динары Ульдановой.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

«Если посмотреть заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения за три недели, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с таким же периодом марта в 12,2 раза», — пояснила она.

Снижение отмечается и по взрослому населению, и по детскому. Также отмечается снижение почти по всем профессиональным группам.

«Снижение продолжается на 25 территориях, на предыдущей неделе оно было на 28 территориях. На шести отмечается незначительный рост. Выше краевого показателя за три недели апреля уровень заболеваемости в 18 районах края», — отметила исполняющая обязанности руководителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: на 25 апреля 2022 года общее число жертв составляет уже 2 663 человека (0 за сутки).

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