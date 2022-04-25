Вашингтон, 25 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. США намерены оказать Украине помощь в переговорах с Россией. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил по итогам своего визита в Киев.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По его словам, в Вашингтоне хотят сделать всё возможное, чтобы помочь украинской стороне завершить конфликт на максимально хороших условиях, и как можно скорее.

«Большая часть работы, которую мы сейчас проделываем, — это их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров», — сказал Блинкен на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Ллойд Остин, который также совершил визит в Киев, заявил о намерении США лишить Россию возможности действовать, как на Украине.

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