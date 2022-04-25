Нью-Дели, , 11:12 — REGNUM Европейский союз намерен увеличить продажи Индии военной техники и возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле, приостановленные в 2013 году. Эти вопросы председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить во время визита в Индию. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам источника, визит главы ЕК «является частью усилий Запада, направленных на то, чтобы побудить Индию сократить свои связи с Россией».

«Сейчас с Индией контактирует целый ряд западных лидеров, чтобы узнать, какие альтернативы мы можем предложить. Ключ в том, что мы хотим продвигать наши отношения, вместе работать над технологиями и привлечь Индию в наш лагерь. Это главный посыл визита», — пояснил европейский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Нью-Дели с двухдневным визитом. Это её первая поездка в страну в качестве главы ЕК. В понедельник, 25 апреля, она планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с планами, сообщило, что руководство Европейского союза намерено возобновить переговоры с Индией с целью ослабить зависимость страны от сотрудничества с Россией. Он уточнил, что помимо торговли, ЕС будет проводить технологические консультации с Индией, который может включать обсуждение общих правил защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации.

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