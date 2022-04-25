Нью-Дели, 25 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Европейский союз намерен увеличить продажи Индии военной техники и возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле, приостановленные в 2013 году. Эти вопросы председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить во время визита в Индию. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По словам источника, визит главы ЕК «является частью усилий Запада, направленных на то, чтобы побудить Индию сократить свои связи с Россией».

«Сейчас с Индией контактирует целый ряд западных лидеров, чтобы узнать, какие альтернативы мы можем предложить. Ключ в том, что мы хотим продвигать наши отношения, вместе работать над технологиями и привлечь Индию в наш лагерь. Это главный посыл визита», — пояснил европейский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Нью-Дели с двухдневным визитом. Это её первая поездка в страну в качестве главы ЕК. В понедельник, 25 апреля, она планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с планами, сообщило, что руководство Европейского союза намерено возобновить переговоры с Индией с целью ослабить зависимость страны от сотрудничества с Россией. Он уточнил, что помимо торговли, ЕС будет проводить технологические консультации с Индией, которые могут включать обсуждение общих правил защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации.

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