Канберра, , 11:22 — REGNUM Одна из высокопоставленных членов Лейбористкой партии Австралии Аманда Ришворт считает, что лейбористы не испытывают никакую «китайскую проблему» на фоне недавних разоблачений поездки заместителя лидера лейбористов Ричарда Марлза в Пекин в 2019 году, где он призвал к более тесным оборонным связям с коммунистической страной. Об этом 25 апреля сообщил телеканал Sky News.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Марлзу пришлось нелегко после того, как на прошлой неделе редакции газеты The Australian стало известно, что он предоставил китайскому посольству в Канберре копию запланированной речи в Пекинском университете иностранных языков.

На прошлой неделе телеканал Sky News также смог установить, что заместитель лидера лейбористов скрыл факт получения 6 191 доллара, которые налогоплательщики оплатили в качестве части дорожных расходов.

В свою очередь Ришворт, которая является теневым министром в кабинете лейбористов, выступая в эфире Sky News, признала, что Марлзу следовало бы «задекларировать свою поездку в обычном порядке».

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