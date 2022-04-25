Канберра, 25 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Одна из высокопоставленных членов Лейбористкой партии Австралии Аманда Ришворт считает, что лейбористы не испытывают никакую «китайскую проблему» на фоне недавних разоблачений поездки заместителя лидера лейбористов Ричарда Марлза в Пекин в 2019 году, где он призвал к более тесным оборонным связям с коммунистической страной. Об этом 25 апреля сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Марлзу пришлось нелегко после того, как на прошлой неделе редакции газеты The Australian стало известно, что он предоставил китайскому посольству в Канберре копию запланированной речи в Пекинском университете иностранных языков.

На прошлой неделе телеканал Sky News также смог установить, что заместитель лидера лейбористов скрыл факт получения 6 191 доллара, которые налогоплательщики оплатили в качестве части дорожных расходов.

В свою очередь Ришворт, которая является теневым министром в кабинете лейбористов, выступая в эфире Sky News, признала, что Марлзу следовало бы «задекларировать свою поездку в обычном порядке».