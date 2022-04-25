Москва, , 11:11 — REGNUM Первые иски от клиентов компании из дивизиона офшорного «Яндекса» — ООО «Яндекс. Еда» Замоскворецкий районный суд Москвы начнёт рассматривать 28 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

«Яндекс. Еда» Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

На этот день назначена беседа по иску И. В. Ретуева к ООО «Яндекс. Еда». Заявление был подано 1 апреля 2022 года. Этому предшествовало сообщение компании об утечке данных клиентов одноименного сервиса, попавших в сеть. После этого граждане начали обращаться с исками о взыскании морального вреда. Ряд исков являются коллективными. Например, 14 апреля 2022 года в суд поступило исковое заявление сразу от 20 физлиц. Дата заседания по нему пока не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в открытом доступе оказались имя/фамилия клиента, фигурирующие в профиле пользователя, телефоны, адреса доставки и их даты, а также комментарии к заказам.

Напомним, ранее также стало известно, что Илья Красильщик — один из бывших топ-менеджеров «Яндекс. Лавки», связанной с «Яндекс. Едой» через юридического владельца, стал фигурантом уголовного дела за распространение ложных сведений про Вооруженные силы России.

Читайте также: Актив олигарха Воложа снова оскандалился. Так российский ли «Яндекс»?

До этого «дочерние» активы «Яндекса» неоднократно становились фигурантами проверок надзорных органов. Претензии были в том числе и к работе поисковых сервисов.

Читайте также: Делягин назвал проблематичным будущее «голландской компании «Яндекс»