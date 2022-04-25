Москва, 25 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Первые иски от клиентов компании из дивизиона офшорного «Яндекса» — ООО «Яндекс. Еда» Замоскворецкий районный суд Москвы начнёт рассматривать 28 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Еда»

На этот день назначена беседа по иску И. В. Ретуева к ООО «Яндекс. Еда». Заявление был подано 1 апреля 2022 года. Этому предшествовало сообщение компании об утечке данных клиентов одноименного сервиса, попавших в сеть. После этого граждане начали обращаться с исками о взыскании морального вреда. Ряд исков являются коллективными. Например, 14 апреля 2022 года в суд поступило исковое заявление сразу от 20 физлиц. Дата заседания по нему пока не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в открытом доступе оказались имя/фамилия клиента, фигурирующие в профиле пользователя, телефоны, адреса доставки и их даты, а также комментарии к заказам.

Напомним, ранее также стало известно, что Илья Красильщик — один из бывших топ-менеджеров «Яндекс. Лавки», связанной с «Яндекс. Едой» через юридического владельца, стал фигурантом уголовного дела за распространение ложных сведений про Вооруженные силы России.

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До этого «дочерние» активы «Яндекса» неоднократно становились фигурантами проверок надзорных органов. Претензии были в том числе и к работе поисковых сервисов.

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