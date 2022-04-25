Москва, , 11:10 — REGNUM РФ должна дать симметричный ответ на ту инфовойну, которая развязана против нее. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 25 апреля заявил президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов выступая на XI форуме безопасного интернета.

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«Я бы хотел поспорить с тем, что цифровой суверенитет – это правовая проблема. Это право и возможность определять то, что происходит в его цифровой сфере. Законы будут приняты, но их надо исполнить. Те, кто ведет против нас информационную войну – плевали на наши законы. Надо понимать архитектуру инфовойны. Она велась давно, в вялом режиме. Все выглядит так, что мы живем в квартире, куда каждый может зайти и развесить плакатики и мы ничего не можем сделать с этим. Нам нужен симметричный ответ», — сказал Ашманов.

Как пояснил Ашманов, крупные западные информационные площадки и «сбросили все маски и начали работать против нас».

«Сейчас для социальных сетей у нас замена есть. Мы фиксируем прирост пользователей, комментов и постов во Вконтакте на 30-40%. Но у нас не для всего есть замены, — сказал Ашманов. — Есть сервис на ВК, но его не вполне воспринимают как полноценную замену Youtube. Есть Rutube, на который не хотят переходить блогеры-миллионники. И на примере Rutube надо понять, что у нас военная ситуация. Все старые модели и привычки надо выбросить. На Rutube нет аудитории. И если ты хочешь перетащить туда блогеров-миллионников, то их надо поддержать. Если ты работаешь по бизнес-планам декабря, то ты делаешь что-то не то. У нас идет информационная война. Роскомнадзор работает и очень быстро блокирует. Всякие иноагенты исчезают. Но Роскомнадзор ограничен своим мандатом. Нам нужен межведомственный орган, с широкими полномочиями: сначала блокируем, а потом идите в суд».