Ульяновск, 5 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В городе Инза Ульяновской области отремонтируют резервную теплотрассу. Расходы на данные цели составят почти 10,5 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Тепло

Заказчиком является администрация Инзенского района. Речь идёт о капитальном ремонте теплотрассы по улице Яна Лациса в городе Инза Ульяновской области (резервная ветка).

Начальная цена контракта составляла10 459 100 рублей. Данные средства выделяются из бюджета Инзенского поселения (209 200,4 рубля) и областной казны Ульяновской области (102 499 000 рублей).

Контракт заключён по начальной цене с обществом «Грааль» (г. Ульяновск). Технические работы должны будут провести с момента заключения муниципального контракта до 15 августа 2022 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.